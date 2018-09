NFA Council wagtangon sa ubos balay balaoranan – Arroyo

Trabahuon sa ubos balay balaoranan ang pagwagtang sa National Food Authority (NFA) Council.

Kini ang gipaniguro ni Speaker Gloria Macapagal-Arroyo subay sa kagustohan ni Presidente Rodrigo Duterte.

“Well, if he asks for it, then we will work on it,” matud ni Arroyo.

Ang NFA council maoy gibasol sa nahitabong krisis sa bugas nga grabi pa taas na inflation.

“Remember when I was in Pampanga I was asked, I’m neither here nor there. It can be abolished, it can be retained. “[But] if it’s a President’s policy call, we will work on it,” matud ni GMA.

Ang NFA council gilangkuban sa 11 ka ahensya sa gobyerno lakip ang NFA, National Economic Development Authority (NEDA), Development Bank of the Philippines (DBP), Office of the President (OP), ug Department of Trade and Industry (DTI).

Una niini gihangyo sa mga minorya sa Kamara nga mo resign na lang ang mga opisyal sa NFA ug NFA council tungod sa kapakyas pagsulbad ang problema sa kakulang sa bugas lakip usab sa polisiya sa importasyon inay nga protektahan ang mga lokal nga mag-uuma ug ang tinguhang himoung legal ang smuggling sa ubang bahin sa Mindanao.