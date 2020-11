Newsome, Meralco sinakluban Painters

Mga laro ngayo: (AUF Gym/Clark)

10:00am – Blackwater vs Terrafirma

1:00pm – Alaska vs North Port

4:00pm – NLEX vs San Miguel Beer

6:45pm – Ginebra vs Tropang Giga

BINITBIT nina Chris Newsome at Baser Amer ang Meralco Bolts sa gitna ng matinding paghahabol ng Rain or Shine upang maiuwi ang 85-78 panalo sa second game ng 2020 Honda PBA Philippine Cup kagabi sa AUF Sports Arena and Cultural Center sa Angeles, Pampanga.

Itinala ni Newsome ang 17 puntos, 6 rebounds at 7 assists habang si Baser Amer ay may 14 puntos, 5 rebounds at 4 assists para itulak ang Bolts sa kabuuang ikalimang panalo sa loob ng walong laro.

May 13 puntos, 3 rebounds, 1 assist at 1 block si Reynel Hugnatan para sa Bolts na inangkin ang ikalwang sunod na panalo.

Ibinuhos ng Bolts ang 28-7 bomba sa kabuuan ng ikatlong yugto matapos ang dikit na unang hati upang kapitan ang pinakamalaking naitalang abante sa 23 puntos sa 74-51 sa pagsisimula ng ikaapat at huling yugto.

Nagpilit ang RoS na makaahon kung saan nagawang maibaba nito ang paghahabol sa anim na puntos na lamang, 76-82, subalit kinapos sa oras upang mahulog sa ikalawang sunod na kabiguan at kabuuang 4-3 panalo-talo karta.

Ilang beses nagpalit ng paghawak sa bentahe sa first half ang dalawang koponan kung saan unang naitala ng Elasto Painters ang tatlong puntos na abante sa pagsisimula ng laro mula sa three-point play ni James Yap sa iskor na 3-0.

Itinala naman ng Meralco ang mataas nitong abante na walong puntos sa natitirang 2:27 ng ikalawang yugto mula sa lay-up ni Reynel Hugnatan sa 45-37 bago na lamang kinapitan ang 46-44 abante sa pagtatapos ng 12 minuto. (Lito Oredo)