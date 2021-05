Newsome, Meralco papawis sa Laoag

BUENA-MANO sina Chris Newsome, Aaron Black at Meralco Bolts na makakapag-scrimmage bago ang PBA Season 46 na planong magbukas sa June 25.

Tumulak na papuntang Ilocos Norte nitong weekend ang team ni coach Norman Black, tinanggap ang alok ni governor Matthew Manotoc na sa Laoag City mag-ensayo.

“Back to basketball together, leading the way together, staying together,” anang Bolts sa kanilang official Instagram accout.

Sampung araw na training camp sa Laoag lang muna ang plano ng Meralco, balak nilang bumalik din ng Metro Manila.

Humingi ang team ng clearance mula sa local government unit ng Pasig para makapag-ensayo sa kanilang home turf na Meralco gym sa Ortigas.

Nitong weekend ay ibinaba sa GCQ ang NCR-Plus, pero may kabuntot na “with heightened restrictions.”

Sa Laoag din magtatayo ng practice bubble ang TNT, samantalang ang sister team nilang NLEX ay sa Subic. (VE)