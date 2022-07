Newsome itinanghal na Player of the Week

DUMAAN sa butas ng karayom ang Meralco bago nakasiguro ng quarterfinals berth sa PBA Philippine Cup.

Kontra SMC troika ng Ginebra, Magnolia at San Miguel sa nakaraang linggo, 2-1 ang Bolts. Nagawa nila ‘yun habang nasa US si coach Norman Black at ang deputy niyang si Luigi Trillo ang nagtimon tungo sa 6-4 card.

Sa span na ‘yun, ikinalat ni Chris Newsome ang averages na 19.7 points, 5.3 rebounds, 4.7 assists at 1.3 steals para itanghal na Cignal Play-PBA Press Corps Player of the Week (July 13-17).

Sa dikdikang botohan ng mga sportswriters na regular na nagkokober sa liga, manipis na naungusan ni Newsome sina Rey Nambatac ng Rain or Shine at June Mar Fajardo ng SMB.

Inumpisahan ni Newsome ang linggo sa 19 points, 7 rebounds, 4 assists at 2 steals sa 90-73 rout sa Ginebra.

Sa 97-88 overtime loss sa Hotshots, 24-4-5-1-1 ang dating Rookie of the Year, at 16-5-5 sa 89-86 victory sa Beermen. (Vladi Eduarte)