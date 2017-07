NEWSKUPO!: Buti pa (new edition)

‘Buti pa’, ang simula ng salita na ang dulo ay hugot pala. Comparison na nauuwi sa paglalabas ng sama ng loob. Narito ang mga bagong ‘buti pa’ hugots ng ating mga netizens…

Buti pa ‘yung twins ni Beyoncé may lifetime meet and greet with Beyoncé.

Buti pa ‘yung My Only Radio, for life.

“Seloso ako. Ayaw ko ng tingin nang tingin sa iba.”

Buti pa ‘yung electric fan pinapansin.

Buti pa ‘yung donut may fillings.

Buti pa ‘yung media ‘could not be played’.

Sir: All chairs are taken meaning everyone is present.

Me: Buti pa ‘yung chairs taken.

Sir:





Chair:

Table:

Pencil:

Dot dot dot:

Buti pa ako sanay sa lamig. Cold coffee and cold weather tapos cold ‘yung kausap ko pero wala akong cold cash.

Buti pa ‘pag gamit ‘yung NAKALIMUTAN, BINABALIKAN. Pero ikaw na tao, nagpagamit na ng todo, hindi pa rin.

Buti pa ‘yung folder may label, eh kayo?

Buti pa ‘yung tinapa nakakarating na ng Japan.

Buti pa si Malia ‘yung nasimulan niya tatapusin na niya. Ayun ‘yung ex ko, wala pang simula tinapos na agad.

Buti pa ‘yung walang kwenta nagpaparamdam, ‘yung may kwenta parang hangin.

Me: Gumagawa ng assignment*

Papa:*nakita pinsan kong naghuhugas ng plato* Buti pa ‘yung bata naghuhugas.

Me: SIGE SYA PAGAWAIN MO NG 3 NARRATIVE.

Buti pa ‘yung utang ‘di mo nalilimutan, ako e basta-basta mo na lang kinalimutan.

Buti pa ‘yung aso ko palaging natutulog minsan mapapatanong ka na lang ng “how to be u po?!”

Buti pa ‘yung grades ko kinakamusta n’yo, ako hindi.

Buti pa jowa nitong pinsan ko maypa-McDo fries samantalang ‘yung bf ko wala.

Buti pa ‘yung bigas nagmamahal bakit ako hindi mina­mahal?

Buti pa ‘yung BDO “we find ways”.

Grabe naman po ‘yung nasundan ko kanina sa hagdan, ­pinatay ako sa utot niya. Buti na lang nabuhay ako ulit.

Kasi minsan talagang litrato na lang ang pwede mong ­balikan eh, kasi buti pa ‘yung litrato hindi umalis, pero ‘yung nasa litrato wala na.

Buti pa ‘yung ABS-CBN mobile. Happy lang, walang ­ending. Buti pa ‘yung bola nadepensahan niya.

Buti pa ‘yung ­English 1 may kasunod na English 2, eh ang “I love you” ko walang “I love you too”.

Buti pa ‘yung ulan, sumasabay pauwi sa’yo.

Buti pa ‘yung ulan, clingy.

Sobra ‘yung sukli ko kanina ng mahigit P20 pero sinoli pa din ni ate. Buti ka pa ate tapat.

Buti pa jeep pumepreno pero ‘yung katabi ko kanina sa jeep walang preno bibig sa umpisa hanggang sa dulo ng trip.

Buti pa ‘yung mantika may spark, ­tumatalsik sa’kin kahit masakit. Wala ka na ngang spark ang sakit-sakit pa.

Buti pa ‘yung pimples dumadami pero ‘yung pera ko hindi.

Buti pa si Cinderella nahubad lang ‘yung sapatos may TRUE LOVE na, samantalang ‘yung iba nahubad na lahat NILOLOKO pa din.

Bawal daw matulog ng gutom kasi magla­lakbay ‘yung kaluluwa. Buti pa ‘yung kaluluwa ko nagta-travel.

Buti pa ‘yung pimples ko ayaw akong iwanan.

Buti pa ‘yung leche, may plan.