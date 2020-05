New Zealand prime minister hindi pa-VIP sa COVID rule

Sa New Zealand, hindi exempted sa COVID-19 restriction maging ang pinuno nila na si Jacinda Ardern.

Tinaboy ang Prime Minister, ang kanyang partner na si Clarke Gayford, at ilan niyang kaibigan sa isang kilalang cafe sa Wellington dahil ubos na umano ang mga pwedeng maupuan doon alinsunod sa social distancing guideline ng gobyerno.

“Omg Jacinda Ardern just tried to come into Olive and was rejected cause it’s full,” ang tweet ni netizen Joey, Sabado.

Tumugon sa tweet si Gayford at sinabing siya ang maysala dahil “I didn’t get organised and book anywhere.”

Buti na lang, kwento pa niya, hinabol sila ng cafe employee nang may mabakante na upuan.

Hanggang 100 katao lang ang papayagang umokupa sa mga restaurant sa NZ at dapat may 1-metrong pagitan sa mga nakaupong grupo. (SDC)