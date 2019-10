New York Yankees kumikikig pa

BUHAY pa ang New York Yankees, siniguro nina DJ LeMahieu, Aaron Hicks at James Paxton na may Game 6 ang AL (American League) Championship Series nang bawian ang Houston Astros 4-1 Biyernes ng gabi.

Idinikit ng Yankees ang series deficit sa 3-2, pagkatapos ay nagmamadaling nag-impake para dumayo sa Houston sa Game 6 ngayong araw.

Pinaalpas ni Lemahieu ang second pitch ni Justin Verlander sa wall para itabla ang iskor. Kumonekta ng three-run homer si Hicks. Balik sa series ang Bronx Bombers.

Lahat ‘yun, sa first inning lang. Mula roon, hindi na nakarekober ang Astros.

Pinalamig ni Paxton ang bats ng Houston, sinundan ng shutdown relief ng bullpen na naniguro sa panalo.

“I wasn’t ready to go home yet, so I wanted to go out and give my team everything I had and just battle away,” giit ni Paxton.

Siyam ang na-strike out ni Paxton sa six innings, nagbigay ng four hits at four walks sa 112 pitches.

Nalusutan si Tommy Kahnie ni George Springer ng one-out single sa seventh at ng walk ni Jose Altuve, niretiro ni Zack Britton sina Michael Bratnley at Alex Bregman. Dalawa pa ang na-strike out ni Britton sa perfect eighth, bago kinuryente ni Aroldis Chapman ang unang tatlong batters sa ninth para kumpletuhin ang save. (VE)