New York kalye iaalay sa mga Pinoy

Tatawaging “Little Manila Avenue” ang isang kalye sa New York City (NYC) sa Amerika.

Ayon sa ulat, nakatakdang pangalanang “Little Manila Avenue” ang isang intersection street para kilalanin ang Filipino community sa nasabing lugar.

Ito’y matapos bumoto ang NYC Council Parks and Recreation committee pabor sa pag-co-name ng southwest corner ng Roosevelt Avenue at 70th Street bilang ‘Little Manila Avenue’.

Sabi ni Jimmy Van Bramer, New York City Council member para sa 26th District sa Queens, ipinagmamalaki niyang inisponsor ang pagpapangalan sa nasabing kalye sa Woodside, Queens, NYC.

“The Filipino community in Woodside and beyond deserves this recognition. Proud to have sponsored this street co-naming. ‘Little Manila Avenue’ becomes official tomorrow,” sambit ni Bramer sa isang tweet kamakalawa.

Higit isang taon bago ang pagboto ay naglunsad ng isang Change.org petition hinggil sa nasabing co-naming initiative, na nakalikom ng lampas 3,100 pirma.

Itinulak ang nasabing hangarin matapos ilantad ang isang mural noong Hunyo 2020 sa Woodside, kung saan mababasa ang salitang “Mabuhay.” Binibigyang-pugay sa mural ang mga Pinoy medical frontliner na nagsakripisyo sa US sa kasagsagan ng pandemyang COVID-19.

Batay sa pinakabagong census, nasa 86,000 Pinoy at Filipino-American ang naninirahan sa NYC, 54% rito ang nasa Queens. (Issa Santiago)