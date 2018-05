New Generation Currency Coins Kalituhan sa ‘palit-pera’

Hindi naman umapela pa ang taxi driver at mabilis na pina-arangkada ang minamanehong taxi niya! Tiba-tiba ang taxi driver.

Huli na nalaman na P1,000 ang naibayad niya sa taxi driver matapos na bilangin niya ang kanyang sinuweldo. Ang masaklap ay hindi naman niya nakuha ang plaka ng taxi na kanyang nasak­yan. Nasisi tuloy niya ang Bangko Sentral dahil halos magkalapit ang kulay ng P1,000 at P100 bills.

Sino ang dapat sisihin?

Sino ba ang dapat sisihin? Gumugulo na ang lahat sa Pilipinas. Kahit di mo dapat problemahin nagiging problema. Bakit kasi silver lahat ng coins at halos magkakasinlaki pa? Bakit magka-kulay ang P1,000 at P100 bills?

Sa pananaw ni ACT Teachers Rep. France Castro mukhang hindi ginamit ng mga taga-BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) ang kanilang common sense sa pagpapalabas ng 5 peso coin na halos kaparehas ng piso.

Nakapagdulot nga ito ng kalituhan sa mga mamimili at sa mga driver ng jeep.

‘Yun ngang 20 peso bill at 50 peso bill nakakalito na, pati ‘yung 100 peso bill at ang 1,000 peso bill ay dapat palitan na rin.

Dapat ibalik sa BSP itong mga 5 peso coin at magkakamukhang bills at palitan nang hindi nakalilito sa mga tao.

Ipinagtanggol naman ni Diwa Guinigundo, BSP’s Deputy Governor for the Monetary Stabi­lity Sector, ang bagong disenyo ng barya at aniya ay halos dalawang taon itong pinag-aralan.

Ang new generation currency aniya, kulay silver man daw ito lahat pero may sariling pagkakakilanlan. Gawa ang barya sa nickel-plated steel na mas matibay na magreresulta sa metallic silver nitong kulay para sa lahat ng denomination.