Never Say Die spirit nananatili — Big J

NAGTANAW-BALIK ang fans ng Philippine Basketball Association at Barangay Ginebra San Miguel sa pasimuno ng “Never Say Die” spirit ng koponan na si ‘Living Legend’ Robert ‘Sonny’ Jaworski, Sr. sa Ginebra 40th PBA Anniversary 2019 Huwebes sa Novotel Manila Hotel sa Araneta Center sa Cubao, Quezon City.

“Yung ipinakita niyang determination noon na bumalik pa sa laban kahit galing hospital na may tahi ‘yung labi niyang nasiko, tapos siya pa ‘yung nagbuhat sa Ginebra para manalo,” pagtatanaw-balik saad ng isang PBA/Gin Kings fan na dumalo sa okasyon.

Ayon naman kay Jawo, ang “Never Say Die” spirit ay likas na sa mga Pinoy sa loob at labas ng basketball court, at kaakibat na sa araw-araw ring pamumuhay.

“Happy to hear that never say die spirit which is the key to everything that humanity does is still with the team and to everyone.

For something good the number 1 difficulty is you haven’t even started and you already say no, so you’re making biggest mistakes,” ani Jaworski, Sr. (Myris Lee)