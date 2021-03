Nets luhod kay Gordon

IBINALIK sa lupa ng Orlando ang namamayagpag na Brooklyn.

Sa likod ng season-best 38 points ni Aaron Gordon at 31 ni Evan Fournier, pinaluhod ng Magic ang Nets 121-113 Biyernes ng gabi (Sabado ng umaga sa Pilipinas).

Matikas na nakipagpukpukan ang Magic nang magtangkang maglunsad ng rally ang Brooklyn sa fourth quarter.

Season-best din ang 21 3-pointers ng Orlando. “We fought really hard against the best team in the East and we got the ‘W’,” bulalas ni Fournier na 10 of 13 sa floor at 6 for 8 sa 3s.

Kahit ang season-high 43 points ni Kyrie Irving at 19 points, 8 assists ni James Harden ay hindi napigil ang pagkakaputol ng winning streak ng Brooklyn sa anim. (Vladi Eduarte)