Netizens nadismaya sa late telecast sa away nilang Pacquiao-Matthysse

Pipila ka Pinoy netizens ang dismayado tungod sa late telecast sa mga local channels sa nasud sa Pacquiao-Matthysse fight sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Reklamo nila ang bating sistema sa local channels.

Inay dungan nga makakita sa mga Filipino ang away sa usa ka Pinoy sa Asya ulahi na hinuob nila kining masaksihan.

Ang mga adunay kaya lamang sama sa mga panimalay nga adunay cable TV ang adunay kahigayunan nga makakita sa live telecast.

Sa Twitter, sa pipila ka netizens mipagawas sa ilang emosyon sa maong isyu.

Iring ni @01BronzBeauty30, bakit raw tuwing may laban ang Pinoy sa ibang bansa ay ‘di magawan ng paraan ang live telecast pero sa NBA, lagi raw may budget ang local channels.

“It’s really sad that our own local tv’s can’t do live shows everytime Pacman has a game. pero kapag NBA kaya nilang mag live. your tag line in the service of the filipino..is not true!!! @ABSCBNNewsSport @ABSCBNNews @gmanewsbreaking #PacquiaoMatthysse”.

Sumang-ayon din si Twitter user @Yokorem sa reklamo ng isang netizen.

“Why cant feature a Pinoy fight live? Sa internet alam na naming panalo si Pacquiao pero hindi naman namin napanood.”

Adunay netizen nga mitan-aw nalang sa anime dungan sa telecast sa Pacquiao-Matthysse fight.

Gaya ni Rosso4FEXL na nag-post ng anime GIF at nilagyan ng quote na “Me watching the #PacquiaoMatthysse fight.”