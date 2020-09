Netizen pumalag sa mga yakman: Boobs ni Xyriel Manabat pinagpiyestahan

Marami ang nagulat sa katawan ngayon ng dating child star na si Xyriel Manabat. Si Xyriel na parang kailan lang ay super paslit pa.

Si Manabat ay nakilala sa mga TV series na “Agua Bendita”, “Momay” at “100 Days To Heaven”. At naging Best Child Actress din siya 36th Metro Manila Film Festival para sa “Ang Tanging Ina Mo (Last na ‘To!)”.

Kaya naman nasorpresa ang mga netizen sa mga post niya sa social media kung saan kapansin-pansin ang malalaking hinaharap niya.

“Sana all may pinagmamalaki.”

“Wow gifted sana all haha pero wag naman ganyan sobrang laki tas 16 ka lang haha.”

“Laki nyan ah d fit sa katawan.”

“Yung boobs niya ay napakalaki, hindi naman bagay sa edad niya bata pa naman.”

Pero siyempre, marami ring netizen ang hindi natuwa sa mga komento ng iba, lalo na ng mga kalalakihan, na tila pinagpantasyahan ang bata, o tipong idinaan sa usaping sexual ang pagbabago sa itsura nito.

Sabi nga nila, mahiya naman ang mga yakman na `yan, na hindi nga raw dapat pag-isipan ng ganiyan si Xyriel, dahil bata pa ito. Makunsensiya raw ang mga ito, na parang anak na lang nila si Xyriel, kaya itigil nila ang pag-iisip ng malaswa sa dalagita.

Well, sa social media talaga, lalo na sa Twitter, alam naman natin kung gaano tumakbo ang mga isip ng mga manyakis, na walang pinapalampas talaga. (IS)