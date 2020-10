Netizen na-shock sa ‘taba’ ni Angel Locsin

Nagba-viral ang latest picture ni Angel Locsin na kuha ng isang netizen nang makasabay nitong magsimba o magpunta sa simbahan ang actress.

In fairness sa kumuha ng picture ni Angel, natuwa ito na nakita si Angel at gandang-ganda rito. Hindi niya binanggit o binigyan man lang ng pansin kung chubby o tila mas nadagdagan pa ang timbang ng actress sa huling larawan nito na lumabas.

Pero hindi sa mga netizens na talagang pinagpipiyestahan at gulat na gulat sa weight gain ni Angel. May nagsabi pa na, “Never in my wildest dreams na maiisip ko na tataba ng ganyan si Angel. Sobrang shocked ako dahil mas lalo pa siya tumaba ngayon! She used to be the sexiest woman in her generation and never ko talaga naisip na papayagan ni Angel na lumaki siya ng ganyan.”

Pero dahil sa magagandang bagay at ginagawa ni Angel para sa kanyang mga kababayan, may mga tumutuligsa man dahil sa weight gain niya, marami pa rin ang nagtatanggol rito at nagsasabing kung tumaba man ito, lutang na lutang pa rin ang ganda.

At sabi pa ng isang netizen, “Eh, ano naman kung tumaba siya, ang importante sa isang actress, mahusay siyang umarte.”

Comment din ng isa pa, “Regardless of her size, she’s still beautiful inside-out. A beautiful soul.” (Rose Garcia)