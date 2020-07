Nesthy, Ian, 2 pa hahabol sa Tokyo

DALAWANG Pinoy boxer ang tiyak nang susuntok sa Tokyo Olympics pero posible pa itong madagdagan.

Nauna nang sumikwat ng tiket sa Olympics sina middleweight Felix Eumir Marcial at flyweight Irish Magno.

Naniniwala si Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) president Ricky Vargas na malaki ang tsansa na makakuha ng Olympic berth sa susunod na taon sina featherweight Nesthy Petecio, light flyweight Carlo Paalam, flyweight Rogen Ladon at bantamweight Ian Clark Bautista.

“Malaki ang tsansang madagdagan ang boxers natin mag-qualify. Nesthy is a qualifier. I think she’s a 90 percent qualifier and she’s very eager to redeem herself,” hayag ni Vargas. (Elech Dawa)