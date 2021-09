Neri gagastusan ang na-scam na bagong kasal

Nagprisintang sagutin ng misis ni Chito Miranda na si Neri Naig, ang reception, at magbibigay pa ng pera o pocket money sa nag-viral na bride sa Cebu na na-scam ng wedding coordinator.

Pinag-usapan ng milyong netizen ang video kung saan naglupasay sa pag-iyak ang bride nang madiskubreng wala itong handaan at sarado ang venue na dapat sana’y pagdadausan ng reception.

Sa awa ni Neri sa bagong kasal, pinoste niya ito sa Instagram, at sinabi na sasagutin niya ang reception nito sa isang Korean resto na paga-ari nila sa Cebu.

Siya rind aw ang bahala sa cake at host ng event para wala na itong aasikasuhin pa. Bukod dito, magbibigay rin ng cash at items si Neri mula sa kanyang negosyong beddings at sleepwear.

Nanawagan ni Neri sa mga fan na ipaabot sa bride ang offer niya para gumaan ang pakiramdam nito.

Anne sabik nang mag-concert

Dahil sa isang fan, naramdaman muli ni Anne Curtis ang matinding pagkasabik sa live concert, na madalas niyang gawin noon.

Nagpasalamat si Anne sa isang fan dahil sa ginawa nitong fan art, na kuha sa poster ng kanyang ‘Annebisyosa’ concert at cover rin ng kanyang CD album ng live concert.

Pinakita ni @LotDolfo sa tweet ang ginuhit na fan art bilang pag-alala sa anniversary ng nasabing concert ni Anne.

“2021, I’ve been thinking of doing an #AnneCurtis #fanart based on the her #Annebisyosa” album art for years. Finally done it. Yesterday was the 10th year anniversary of its launch. Got a signed album during the launch…”

Ni-retweet ito ni Anne at nagpahayag ng pagkasabik sa concert.

“It’s been a decade!! Thank you so much for this!” sabi ni Anne.

Mahigit dalawang taon na ngang pahinga sa showbiz si Anne.

Kiana Valenciano bumalandra mukha sa Times Square

Ayaw patalbog ng dalaga nina Gary V. at Angeli Pangilinan sa New York. Aba meron din siyang bllboard ad sa New York Times Square, ha!

Nakabalandra ang photo ng billboard ad ni Kiana V., sa parehong lugar kung saan nalagay rin ang ad nina James Reid, Nadine Lustre, Julie Anne San Jose.

Ang nasabing billboard ay kaugnay sa campaign ng Spotify para sa Equal. Dahil dito nakagawa ng history sa pamilya niya si Kiana at sa kanyang singing career sa billboard ad na ito.

Angeline, Sunshine namatayan ng make up artist

Nagluluksa sina Angeline Quinto, Sunshine Cruz sa pagkamatay ng kanilang make-up artist na si Armee Florendo. Magkasunod na nag-post sina Sunshine at Angeline ng mga throwback photo nila kasama ang naturang make-up artist.

Nagpakita pa ng ilang larawan si Angeline habang inaayusan ni Armee.

Si Sunshine naman pawang mga photo-op sa make-up artist ang ibinahagi nya sa kanyang IG.

Lea, Cyndi Lauper, Josh Groban magsasama sa Tony Awards

Big star pa rin talaga si Lea Salonga sa Amerika. Sa tweet ng Tony Awards para sa kanilang event, binanggit ang pangalan ni Lea sa news advisory kasama ang sikat na American singer na si John Legend.

“The stars! The Glamour! The performances! Even more names plus top musical moments are announced for Sunday’s #TonyAwards. See it all live on @paramountplus and @CBS, @johnlegend @MsLeaSalonga.”

Sa newsletter ng Broadway Buzz, nakabalandra rin ang larawan ni Lea.

Anyway, makakasama rin ni Lea sa event na `yon sina Andrew Garfield, Josh Groban, Cyndi Lauper at marami pang iba.

Barbie, JM, dusa sa pagrehistro

Kahit may banta ng Delta variant, hindi nagpaawat ang ilang mga local star para magparehistro sa Comelec para makaboto sa susunod na halalan.

Si Barbie Forteza, nagposte sa Instagram nang pagpunta niya sa registration station ng Comelec. Ayon sa Kapuso star, pumila at naghintay siya para makapagpa-rehistro.

Proud din si Enzo Pineda sa pagpapa-register ng kasintahang si Michelle Vito. Masisilip sa IG ni Michelle na pumipirma ito ng form.

Pinakita naman ni JM de Guzman sa IG ang dalawang thumb mark na nagpapakita ng pagpaparehistro niya.

Well, pare-parehong dumaan sa proseso ang mga artista, na nagdusa sa pila, paghihintay, para makarehistro, kaya puring-puri sila ng mga fan.

Rufa Mae ratsada sa US live show

Balik-showbiz na si Rufa Mae Quinto kahit nasa Amerika siya. At sa live show siya ratsada, at puno na raw ang tatlong buwang schedule niya sa mga gagawing series of shows.

Binalandra ni Rufa Mae sa Instagram ang pagbabalik niya sa entablado.

Nakasulat sa caption ang mga lugar na pagtatanghalan nito; Tampa Florida, Newark, New Jersey, New York, Los Angeles, Boston, Virgina Beach.

Ayon pa sa komedyana, ngayong October at November gagawin ang tour nito sa mga nabanggit na lugar.