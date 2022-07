Nasawi ang isang nene nang mabaklas ang sinasakyang ride sa isang amusement park.

Naganap ang sakuna ala-una ng hapon sa Tivoli Friheden theme park sa Aahrus, Denmark.

Lumalabas na aksidenteng kumalas ang sinasakyang cobra ride ng biktima.

“It was the back part that broke off and was hanging under the rest of the train,” sambit ng theme park director na si Henrik Ragborg Olsen.

Dahil sa insidente pansamantalang isinara ang nasabing pasyalan.