Nene Pimentel tinira si Mocha: magsayaw ka na lang!

BINANATAN ni dating Senate President Aquilino “Nene” Pimentel Jr. si Presidential Communications Operations Office (PCOO) Assistant Secretary Mocha Uson dahil sa ginawang kontrobersya sa pede­ralismo.

Si Pimentel ang isa sa miyembro ng Constitutional Commission (ConCom) na nagbalangkas sa Charter Change at pederalismo.

Sinabi ni Pimentel na dapat bumalik na sa entertainment si Uson at magsayaw na lamang at huwag sumali sa isyung hindi naman naintindihan.

Lalo lamang aniya nakakagulo sa taumbayan ang ginagawa ni Uson sa halip na seryosohin ang isyu ng pederalismo.

Bukod dito, sinabi ni Pimentel na opisyal ng gobyerno si Uson na sinusuwelduhan ng taum­bayan pero malayo sa kanyang trabaho ang ginagawa nito.

“Dapat siguro nandoon siya sa entertainment lang. Huwag naman siyang sasali dito sa mga isyu na mukhang hindi naman niya naintindihan. Lalong magkakagulo ang pag-iisip ng taongbayan kung hahaluan mo by statements co­ming from an assistant secretary in government occupying go­vernment position paid for by the people. Hindi gaanong maganda so doon na lang siya pa­sayaw-sayaw ok lang,” ani Pimentel.

Matatandaang na­ging kontrobersiyal ang unang viral video ni Uson na “pepededera­lismo” at naulit na naman ito matapos ginamitan ng sign language ang pederalismo pero ikinagalit ito ng mga may kapansanan sa pandinig at pananalita.

Nahaharap ngayon si Uson at ang blogger na si Drew Olivar ng patong patong na reklamo sa Ombudsman dahil sa huling viral video ng mga ito.