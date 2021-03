Nene nalunod sa outing ng pamilya

NAUWI sa trahedya ang masaya sanang family bonding ng isang mag-anak nang malunod ang 12-anyos na nene sa Marbol River sa Magpet, Cotabato.

Kinilala ni Magpet Disaster Risk Reduction and Management Office Warning and Operations chief Gideon Bose ang biktima na si Bernice Meryl Sarino, 12, residente ng Barangay Macebolig, Kidapawan City.

Sinabi ni Bose na napansin ng mga magulang ni Sarino na bigla na lang nawala ang biktimang si Bernice nang magpi-picnic at kakain na sila ng pananghalian ganap na alas-12:30 ng tanghali noong Huwebes.

“They reported the incident to barangay officials and to our office and a search operation was immediately conducted,” sinabi ni Bose.

Matapos ang isang oras na paghahanap, nakita na ang bangkay ng bata sa pagitan ng mga bato at ilog.

Sa isang report, napag-alaman na namatay din ang anak nilang lalaki dahil naman sa kagat ng ahas. (Kiko Cueto)