Nelle, Red Lions tatalupan ang Knights

Finals Game 1 ngayon: (MOA Arena)

(Best-of-three championship series)

4:00pm – San Beda vs Letran

IBABANDERA ni San Beda University head coach Boyet Fernadez sina Evan Nelle at Calvin Oftana pagharap nila sa tigasing Letran sa Game 1 ng 95th NCAA men’s basketball tournament best-of-three finals sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Malaki ang tiwala ni former PBA star point guard Fernandez kay Nelle kaya naman palagi nitong sinasabihan kapag nawawala sa focus sa laro.

“He’s one of the best players of San Beda and if he gets pissed off, then we have a problem so he just has to play his game, he just has to be matured about it,” patungkol ni Fernandez kay Nelle.

Kaya tiyak na si Nelle ang isa sa pag­huhugutan ni Fernandez ng lakas laban sa Knights ngayong alas-kuwatro nang hapon.

Dumiretso sa championship round ang defending champion San Beda matapos nilang walisin ang 18-game elimination habang gumapang sa stepladder semifinals ang Knights.

Natutuwa naman si Nelle sa tiwalang ibi­nibigay sa kanya ng kanyang mentor kaya para sa kanya, gagawin niya ang lahat para matulungan ang San Beda sa pagsilo ng titulo.

Makakatuwang ni Nelle si Oftana na maganda ang inilalaro ngayong seson.

“I have to repay his trust,” ani Nelle.

Para sa Letran, ibabangga naman ni coach Bonnie Tan sina Jerrick Balanza at Fran Yu na mga bayani sa pagpapatalsik nila sa Lyceum of the Philippines noong Biyernes. (Elech Dawa)