Neil nakausap si Jesus Christ

Nakakalokah pala ang near-death expe­rience ng Gwapulis at Mr. International 2014 na si Neil Perez. Ayon sa kanya, naranasan niya ang astral projection matapos siyang isugod sa ospital dahil nga sa vehicular accident na nangyari sa kanya sa Delpan, Manila kung saan tumilapon siya mula sa kanyang motor at wala na siyang naaalala pagkatapos nu’n.

Dagdag tsika pa niya, nakausap pa raw niya si Jesus Christ bago siya nagising sa inaakala niyang mahabang pagkakatulog niya.

Siguro sa iba ay isa itong patawang kuwento pero sa totoo lang, marami nang nagpapatunay na nangya­yari talaga ito lalo na sa mga sinasabing hindi pa niya oras para tanggapin sa Kaharian ng Diyos.

‘Yung sinasabing namatay na at nabuhay ay hindi na naiibang kuwento kaya kami man ay naniniwala na maaaring naranasan nga ni Neil ang misteryong ito.

Ang iba nga ay nasa kabaong na pero gumigising pa.

Ayon naman sa mga doktor, ang naranasan daw ni Neil ay parang isang delusion bunga ng trauma na kanyang pinagdaanan kaya wala siyang eksaktong recall sa pangyayari.

Anyway, nagpapasala­mat si Gwapulis sa kanyang second life at balik-trabaho na siya bilang isang bomb explosives technician ng Aviation Security Group ng Philippine National Police.

God bless, Neil!

Candidate #11 sa Miss Manila type ni Erap

Isang kandidata sa prestigious beauty contest na Miss Manila 2018 ang biniro ni Manila Mayor Joseph Estrada, dahilan upang mapuno ng malalakas na halakhakan at tawanan ang Bulwagan ng Lungsod ng Maynila kung saan ginanap ang presentation of 32 candidates kay President Mayor.

Sa Q & A portion pagkatapos rumampa ang mga kandidata at i-introduce ang mga sarili nila, tinanong ni Mayor Erap ang candidate #11 tungkol sa broken relationship na nagkataon namang kabi-break palang sa boyfriend niya.

Dito ay nagbiro ang ama ng Maynila na available raw siya. Pero, pinayuhan din niya ito na huwag mag-give up sa usapin ng pag-ibig.

Sinakyan naman ito ng candidate at biniro pa ang actor-politician na puwede silang maging Facebook friends.

Samantala, marami sa press people na naroon ang nakapansin na bongga ang batch na ito kung ang pag-uusap ay ang aspekto ng beauty and brains at ang academic background ng mga ito.

Very impressive rin sila pagdating sa manner ng kanilang pagsagot sa mga tanong at ang substanc­e ng kanilang mga sagot.

Sabi nga ng Pageant Director at MARE Chairperson na si Ms. Jackie Ejercito, every year daw ay tumataas ang quality of contestant na kanilang naiipon and best batch nga raw ang sa taong ito na ongoing na for five years.

Anyway, malalaman sa June 26 sa PICC kung sino sa 32 lovely ladies na ito ang tatanghaling Miss Manila 2018.