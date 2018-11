Negros target nga himoung land reform area

Gipatun-an na ni President Rodrigo Duterte nga ang lalawigan sa Negros alang sa land reform.

Matud niya nga daghang problem sa maong rehiyon tungod sa feudalism.

Mahiko kining kahatagan ug solusyon pinaagi sa paghatag ug yuta sa mga mag-uuma.

Giingong panahon alang sa mga landowners nga solusyunan ang problema nga dili mahitabo ang pinusilay.

Gideklarar sa Presidente ang iyang plano human patya sa wala pa maila nga gunmen ang sugar farmers sa Sagay City, Negros Occidental.

“I am sorry but whether I like it or not I have to act on it because there’s a law that mandates that the only way really is to follow the law and that is land reform,” matud ni Duterte.