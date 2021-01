Negros Occidental sagana sa sarap at kultura

Nagkaroon ako ng pagkakataong bumisita sa Negros Occidental kamakailan. Kasama ng ilan kong katrabaho sa tanggapan, nilibot namin ang probinsya para tingnan ang estado ng turismo at makihalubilo na rin sa LGU at mga manggagawa sa ilang mga destinasyon dito.

Una kaming tumungo sa Casa Gamboa sa Silay City para sa book launch ng “Negros Heritage Cooking,” isang cookbook na proyekto ng DOT Region 6 office, Slow Food Negros, Negros Museum, at Provincial Government ng Negros Occidental. Ang librong ito ay isang patunay sa kasaysayan ng pagluluto sa rehiyon at puno ito ng mga resipe na maipamana sa susunod na mga henerasyon bilang paalala sa mga tradisyonal na pagkain at sangkap.

Ibinahagi ng mga local chef na sina Gabriel Francisco Melocoton, Joeri Arro, Mia Lizares Gonzaga, at Shuni Grace Palma Osano ang mga kwento sa likod ng mga masasarap na Negrense dishes gaya ng Tanigue Kinilaw with Smoked Gata, Labuyo Oil, and Passionfruit, Linutik na Kalabasa with Balsamic Soy, at Stir Fried Alugbati with Pechay and Kalkag. Sila’y bumibili ng kanilang mga sangkap diretcho mula sa mga lokal na magsasaka. Napakagandang initiatibo ng cookbook na ito para panatilihing buhay ang culinary tourism ng Negros Occidental.

Pagkatapos nito ay dumiretso kami sa SEDA Capitol Central kung saan pinag-usapan namin ang mga plano para iangat muli ang turismo ng Negros, kung paano makakakuha ng cash assistance ang mga tourism workers, at kung paano mag-apply ang mga negosyo ng loan mula sa SB Corp.

Kasama sa diskusyon ang patuloy na pagpapatupad ng mga health at safety protocols sa lugar. Nagpapasalamat ako kay Governor Eugenio Jose Lacson at iba pang opisyal ng LGU sa kanilang walang sawang suporta.

Pagsapit ng gabi ay nagpunta kami sa The Ruins, isa sa pinakasikat na tourist destination sa Negros Occidental. Kamangha-mangha pala talaga ang arkitektura ng ancestral home na ito lalo na sa gabi! Pero bukod sa mismong lugar, naging memorable ang tour na ito ng dahil sa tour guide naming si Roger Lucero.

Nakakainspire ang kwento ni Roger, mula sa pagiging houseboy, nagsikap syang mabuti para maging tour guide dito sa The Ruins. Siya ang isa sa mga pinaka-hinahanap na tour guides sa lugar. Nung nagkapandemic, naghanap sya ng iba’t ibang paraan para kumita.

Kaya napakahalaga ng P5,000 cash assistance program ng DOT at DOLE. Inuudyok uli namin ang lahat ng nagtatrabaho sa turismo, gaya ng mga waiter, kusinero, at naghuhugas ng mga pinggan sa restaurants, na makinabang dito para makatulong habang unti-unting nagbubukas ang mga destinasyon.

Kinabukasan, tuloy ang aming pag-explore sa “culinary gems” ng Negros Occidental. Natikman namin ang sikat na guapple pie sa El Ideal Bakery, ang molo ng Berbeza Bistro, at ang pili square, señorita, at empanada sa Emma Lacson’s Delicacies. Dumaan din kami sa Punong Gary’s Place at May’s Organic Garden and Restaurant, ilan sa mga food establishment na may open space at nagtataguyod ng sustainable farm tourism. Hindi rin namin pinalampas ang Ann Co Cakes na kilala sa kanilang frozen Brazo, isang must-buy pasalubong na siguradong magugustuhan ng buong pamilya. Nagpunta rin kami sa Balay ni Tana Dicang, isa namang must-see para sa mga mahilig sa kasaysayan at kultura.

Dahil sa pagbisita namin, natutunan ko na hindi lang sa pagkain sikat ang Negros Occidental. Sagana rin ang sining dito! Nagpunta kami sa The Art District, ang pinakamalaking lugar para sa sining sa Bacolod City. Mayroon itong mini-theater, galleries, public art installations, cafe, restaurants, at residency house para sa mga bumibisitang artist. Pinuntahan din namin ang art gallery ng award-winning contemporary artist na si Charlie Co – ang The Orange Project, ito ang pinakamalaking contemporary art space sa Bacolod. Ilan lamang ang mga lugar na ito na tumutulong sa pag-usbong ng local creative economy sa lalawigan.

Sa lahat ng pinuntahan namin sa Negros Occidental, mapa-restaurant, cultural attraction, o museum man, hindi maikakaila na buhay ang mga lugar na ito dahil sa sipag, tiyaga, at pangangalaga ng mga nagtatrabaho rito. Saludo po ako sa lahat ng tourism frontliners dahil kasama namin sila sa pagkuha muli ng tiwala ng mga Pilipino para sa masaya at ligtas na paglalakbay. Pangako ng tanggapan na patuloy itong makikipagtulungan para unti-unting mabuhay muli ang turismo sa bansa.

Hanggang sa muli, have a safe strip, Pinas!

Photos:

“Negrense Heritage Cooking” cookbook

“Negrense Heritage Cooking” book launch kasama sina (L-R) Silay City Mayor Mark Golez, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, Ramon Uy Jr. ng Slow Food Negros, Slow Food Negros President Reena Gamboa-Peña, Negros Cultural Foundation President Marilyn Gamboa, at Bacolod City Mayor Evelio Leonardia, Jr.

The Ruins, ang Instagram-worthy at must-visit tourist spot sa Negros Occidental

Marami akong natutunang trivia mula sa tour guide ng The Ruins na si Roger

Heirloom dishes ang inihanda ni Chef Don Angelo Colmenares sa Berbeza Bistro

Kamangha-mangha ang mga likhang-sining sa The Art District sa Bacolod City. Lalung-lalo na sa The Orange Project Art Gallery ni Charlie Co.