Negros Occidental ikukulong ng 4 araw

Sasalang sa 4-day lockdown ang limang lugar sa Negros Occidental para sa gagawing COVID-19 mass testing sa tinatayang 10,000 residente.

Ayon kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ang lockdown na binansagan nilang ‘time-out weekend’ ay gagawin sa mga siyudad ng Bacolod, Bago, Talisay at Silay, pati sa bayan ng Murcia, na magsisimula sa Agosto 28 hanggang 31.

“We will request for a four-day moratorium. We are both experiencing the same problem. We hope that together, we can come up with more solutions and strategies,” pahayag ni Lacson.

Gagawin ang lockdown upang makontrol ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan sa pamamagitan ng ‘trace, test and treat strategy’, ayon naman kay Provincial Economic Affairs consultant Alfredo Benitez.

Base sa datos nitong Biyernes ng gabi, mayroong 651 kumpirmadong kaso ng virus sa Bacolod City, habang ang buong Negros Occidental naman ay nakapagtala ng 894 na kaso.

5,000 residente ng Bacolod City ang sasailalim sa RT-PCR test mula Agosto 28 hanggang 29 habang karagdagang 5,000 residente pa mula sa Talisay, Silay at Bago City, gayundin sa bayan ng Murcia ang sasailalim sa swab test mula Agosto 30 hanggang 31.

Libre ang nasabing swab test at sagot ito ng lokal na pamahalaan ng Negros Occidental. (Edwin Balasa)