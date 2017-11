Negros Mayor sinuspende sa sabungan

Pinatawan ng 90 araw na suspensiyon ng Sandiganbayan ang alkalde ng Jimalalud, Negros Orien­tal habang nililitis ang kasong graft na isinampa laban sa kanya hinggil sa pag-o-operate ng sabu­ngan sa kanilang bayan.

Batay sa walong pahinang resolusyon na inilabas ng Fifth Division ng anti-graft court, inatasan nito ang provincial government ng Negros Oriental na isilbi ang preventive suspension laban kay Mayor Reynaldo Tuanda sa loob ng limang araw.

“Accused Reynaldo Vidal Tuanda is hereby preventively suspended from his position or from any public office which he may now or hereafter be holding, for a period of 90 days from receipt of this resolution,” ayon sa resolusyon.

Nahaharap sa isang kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Tuanda dahil sa umano’y pagsasamantala o paggamit nito ng kanyang posisyon para maging isang cockpit promoter mula Enero 8 hanggang Disyembre 31, 2010 sa kanilang bayan.

Paliwanag ng prosekusyon, ang suspensiyon ni Tuanda bilang isang incumbent public official ay alinsunod sa Section 13 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act kung saan ang isang opisyal ng gobyerno ay nararapat na suspendihin kapag nakitaan ng balidong basehan ang inihaing kaso laban sa kanya.