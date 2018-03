Negrito, L’Tams sinuwag ang Uste

Walang nakaiskor ng dobleng pigura pero mautak na napakalat ni Kyle Negrito ang opensa ng Far Eastern University sa likod ng kanyang 22 excellent sets upang mapaamo ang wala sa pormang University of Santo Tomas, 25-16, 25-22, 25-20, kahapon sa 80th UAAP women’s indoor volleyball tournament first round eliminations sa MOA Arena sa Pasay City.

Nakatigwalong puntos lang sina Toni Rose Basas at Celine Domingo habang may pinagsanib na 14 pts. sina skipper Bernadeth Pons at Negrito para sa four-game winning run ng FEU Lady Tamaraws pa-5-2 overall win-loss record, at nagpasalya sa UST Golden Tigresses sa 2-5.

Humambalos ng 12 service aces ang Morayta-based squad na nakalsuhan na rin ang magkasunod na tilapon sa mga balibolista ng España. May 29 pts. pang nakulekta ang L’Tams sa errors ng mga Tomasina.

“Sabi ko sa players ko, hindi kami nanalo sa UST last year. Kaya naman natin mag-bounce back, follow instructions lang, ­follow ang game plan then execute,” salaysay ni FEU coach George Pascua pagkaraan ng 88-minute match.

Humila si Carla Sandoval ng 12 markers para sa Sto. Tomas samantalang nadiyeta si Sisi Rondina sa season-low 11 pts. mula sa average niyang 23.33 bago ang sultada. (RC)