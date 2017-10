Negosyo ni Lucio babasagin ni Pacman

Gustong basagin ni Sen. Manny Pacquiao ang negosyo sa sigarilyo ng mga kagaya ng business tycoon na si Lucio Tan makaraang maghain ito ng panukalang batas para dagdagan pa ang pagbubuwis sa industriya ng tobacco products.

Sa kanyang Senate Bill No. 1599, iginiit ng senador na doblehin ang buwis sa sigarilyo na mula P30 ay gawing P60 bawat pakete.

Bukod pa ito sa pagtataas ng excise tax sa sigarilyo kada taon na mula anim na porsiyento ay gagawing siyam na porsiyento.

Para kay Pacquiao, makakakolekta ang gobyerno ng karagdagang buwis dahil sa kanyang panukala bukod sa mapoproteksyunan din ang kalusugan ng mga tao.

Iginiit ni Pacquiao na napatunayan na sa Sin Tax Reform Act na epektibo sa pagbabawas kung hindi man tuluyang mapatigil ang paninigarilyo ang dagdag na buwis sa mga produktong ito.

Pinagtibay ang natu­rang batas noong 2012 sa layuning mabawasan ang cigarette at alcohol addiction sa bansa at makalikom din ng dagdag na pondo ang gobyerno para sa pagpapatupad ng Universal Health Care.

Kaugnay nito, hiniling din ni Pacquiao kay Sen. Sonny Angara, chairman ng Senate committee on ways and means na isama ang kanyang panukala sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN), ang isinusulong na tax reform package­ ng administrasyong Duterte.

“Malaking dagdag din sa ating gobyerno ‘yan. Biro mo, ‘pag mataas ‘yan makadagdag ng P60 to P70 billion a year,” sabi pa ni Pacquiao sa pana­yam ng media kahapon.

Buo ang tiwala ng senador na kaya niyang idepensa sa pagtalakay ng kapulungan ng Senado ang kanyang panukala.

“Human body is sacred. We should not des­troy or desecrate it,” sabi pa ni Pacquiao.