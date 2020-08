Negosyo lugi: Shamcey problemado sa datung

Problemado ang former beauty queen na si Shamcey Supsup sa financial status nila ng kanyang asawa dahil sa COVID-19.

Sa pinoste ni Shamcey na family photo nila sa Instagram, sinabi ng beauty queen na dumadaan siya sa anxiety.

“This pandemic took away so many things from us; our livelihood, our businesses, our security and the lives of our loved ones. It has given me so much anxiety the past few days especially when it comes to our finances. But seeing this photo, reminded me of the real wealth that no amount of money can buy,” sabi niya.

Isa lang si Shamcey sa mga celebrity na dumadaan sa problema sa datung.

Pantasya ni Alessandra kay Piolo naging bangungot

Itinuturing ni Alessandra de Rossi na panaginip ang pagsasama nila sa pelikula ni Piolo Pascual, na pinamagatang “Fuffy and Fream”, na sa paniniwala niya ay tuluyan na ngang nauwi sa panaginip.

Nagposte si Alex ng photo nila ni Piolo sa Instagram. Makikitang nakayakap si Alex kay Piolo habang nakaupo sa truck compartment.

Sa caption sinabi niyang pinangarap niyang makatrabaho si Piolo, na nagkatotoo naman. Pero, nag-one year anniversary na ang pelikula nitong Aug. 8 at hindi pa rin nailalabas dahil sa pandemya, na isang malaking bangungot.

“Aug. 8, 2019. Nagkatotoo lahat ng mga panaginip ko. Natuloy na finally ang #FuffyandFream after 2 years of waiting. Ayun awa naman ng pandemic, panaginip pa rin siya. Just sharing! Chot! Now showing in your dreams!” sabi ni Alex.

Biniro naman ni Piolo si Alex na; “Hindi ka ba naimbitahan sa premiere @msderossi?”

Joseph Marco mahusay magpakilig

Inulit ni Joseph Marco ang istilo nito sa pagpapakilig sa bago niyang kasintahan, ang Russian Model na si Darja Romanova, na ginawa na rin niya sa ex-girlfriend niyang beauty queen na si Celeste Cortesi.

Pinoste ni Joseph sa Instagram ang video na may hawak siyang blue color-bouquet of flowers habang nasa loob ng sasakyan.

Binuksan ang pinto at inabot ang bulaklak sa kasintahan. Ganun din ang eksena ni Joseph kay Celeste noon.

Sa ilang larawan ng mga pinoste ni Joseph na may lips to lips sila ni Darja, meron din si Joseph na ganung halikan kay Celeste.

Michelle, Gretchen napraning sa virus

Parehong ninerbyos ang mga celebrity athlete na sina Michelle Gumabao at Gretchen Ho, sa naging exposure nila sa labas. Na-feel ng dalawa na parang na-infect na sila ng coronavirus.

Nagbahagi ng kanilang karanasan sina Gretchen, Michelle sa pagpapa-swab test.

First time ni Michelle na magpa-swab test na ayon sa kanya ay kinabahan siya nang husto. Kaya nagpasalamat siya na negative ang resulta.

Nanigurado naman si Gretchen sa kalagayan matapos ang shoot sa isang lugar.

“Nakaka-anxious yung 4-5 days or almost week spent in self-quarantine. The waiting is torture. Napraning din ako salahat ng galaw ko, pati yung pagtulog ko nang malalim for 2 straight days na parang pagod na pagod,” sabi ni Gretchen.

Kaya masaya siya na negative ang resulta.