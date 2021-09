Negosyo ayuda tinipid sa 2022

PINUNA ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang kakarampot na pondo sa small and medium enterprises (SMEs) sa ilalim ng panukalang P5 trilyong pondo para sa 2022.

Ayon kay Drilon, P3.45 bilyon lang ang alokasyon para sa Development Program ng Department of Trade and Industry kumpara sa P28 bilyon na pondo para sa anti-insurgency program National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

“This is such a small amount especially when we look at the NTF-ELCAC of P28 billion. The skewed priorities are so clear. I hope they can consider this. We should be able to support SMEs especially when they are struggling. Marami na pong nagsasara sa kanila,” sabi ni Drilon.

Binigyang diin ni Drilon na ang SMEs ay ‘backbone’ ng ekonomiya na nagbibigay ng 63% ng kabuuhang ‘workforce’ sa bansa kaya’t nakakadismaya aniyang P3.45 bilyon ang inilaan para dito.

Ang MSME Development Program ay isang program ng DTI na nagbibigay ng tulong sa mga naghihingalong MSMEs.

Noong 2018, P2.246 bilyon ang alokasyon nito. Bumaba ito at na­ging P1.2 bilyon mula 2019 hanggang sa kasalukuyan.

Batay naman sa SWS survey, 3.4 milyong pamilya ang gutom dahil sa kasalukuyang krisis na kinakaharap ng bansa. (Dindo Matining)