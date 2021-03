Negosyanteng utak ng pekeng swab result yari kay Isko

Giniit ni Manila Mayor Isko Moreno na mananagot ang mga negosyante na sangkot sa pamemeke ng COVID-19 swab result.

Aniya, “Kayong mga may-ari ng negosyong ‘yan, humanda kayo…this warning is applicable to everybody…walang amba-ambassador, walang superpower super power sa ‘kin. Pasensiyahan tayo pagdating sa buhay ng taga-Maynila. We will follow the law and throw the books at you.” ayon kay Moreno.

Inatasan ni Moreno ang special mayor’s reaction team para matukoy ang may pakana umano ng modus.

Nabatid pa na ginagamit umano ang address ng ilang barangay sa Maynila sa mga pekeng COVID-19 result. Aniya pa, “Itong talipandas na tester, walang due diligence basta importante kumita sila so barangay mo ngayon, me 20 or 30 cases pero di nakatira doon. Di ba kalokohan yun?”

Sinabi pa ni Moreno na ang pinakamalungkot ay may mga Pilipino pa na tumutulong sa dayuhan sa kanilang iregular na aktibidad.

“Ang masakit, kasapakat kapwa Pilipino. Kayo naman, sa dalawang bulig (2,000 pesos) na lagay eh nilalagay ninyo sa alanganin ang pamilya niyo. Biro niyo, positive tapos pipirma kayo negative. Kahit makalusot kayo nang makalusot, darating ang oras makakalawit din kayo,” dagdag pa ni Moreno.

Bukod sa kasong falsification of document ay inilalantad din umano nila ang publiko sa panganib ng COVID-19. (Juliet de Loza-Cudia)