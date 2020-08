Negosyanteng doktor nilutang kapalit ni Morales

Posibleng italaga umano ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang negosyanteng doktor bilang officer-in-charge ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) kapag nag-medical leave na sa susunod na linggo ang presidente at chief executive officer ng ahensya na si Ricardo Morales.

“Anything is possible,” sabi ni Presidential Spokesperson Harry Ropque nang matanong sa posibilidad na italaga si Dr. Jaime Cruz bilang PhilHealth OIC.

Hindi ito ang unang pagkakataon na lumutang ang pangalan ni Cruz sa mga ikonkonsiderang mamuno sa PhilHealth. Matatandaang kinonsidera na rin noon pa ni Pangulong Duterte si Cruz bilang kapalit ni dating PhilHealth chief Roy Ferrer matapos ang kontrobersiya sa “ghost dialysis” noong 2019.

Nabatid na si Cruz ay chief executive officer ng JTC Group of Companies.

Gayunman, nilinaw din ni Roque na isang government-owned and controlled corporation (GOCC) ang Philhealth.

“Hindi naman po si Presidente talaga ang nagtatalaga diyan. Even in terms of appointment mayroon lang siyang ‘I wish to elect’ doon sa mga board,” ani Roque. (Prince Golez)