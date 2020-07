NegOcc gov: Balik GCQ kung ‘di susunod sa protocol

Nagbabala si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson na posibleng ibalik sa general community quarantine (GCQ) ang buong probinsya kung magpapatuloy ang pataas ng kaso ng coronavirus disease (COVID-19).

Ani Lacson, tumaas sa 254 kaso ng COVID-19 ang naitala sa probinsya noong Biyernes, 228 dito ay mula sa mga umuwing overseas worker at stranded na residente mula sa Metro Manila at Cebu.

“I hope we will not go back to a stricter mode. But we have to do what we have to do” sabi ni Lacson, kasabay ng ulat mula na may local transmission na sa probinsya. Noong Hulyo 15 nilagay na ng Inter-Agency Task ang probinsya at iba pang bahagi ng Western Visayas sa moderate risk modified GCQ.

Suportado ni Lacson ang hakbang ito, gayunman kailangan umanong makontrol ang pagkalat ng local transmission. Aniya, “To put us under low risk will give a false sense of security for Negrenses.”

Kaya hinimok ng gobernadora ang mga nasasakupan na sundin ang mga health protocol tulad ng social distancing at pagsusuot ng facemask. (Prince Golez)