Negative sa virus: Kelley Day bawal pang bumalik sa Pinas

Negative ang result ng COVID-19 test ni Miss Eco Philippines Kelley Day na nasa Egypt pa rin kung saan siya ang tinanghal na first runner-up sa Miss Eco International 2020.

April 14 nang i-post ng Miss Eco International organization sa kanilang Instagram Story ang resulta ng test ni Kelley at naka-indicate na doon na negative sa virus ang dalaga.

Sa kasunod nitong IG story, sinabi nilang mananatili sa Egypt si Kelley dahil sa ipinatutupad na travel restriction sa Pilipinas sa ngayon dahil sa surge of COVID-19 cases sa bansa.

“Miss Eco Philippines tested negative yesterday While she will stay In egypt till she go back Home Due the lockdown Of the Philippines @msworldphil (sic),” say pa ng international pageant organization.

Naging kontrobersyal ang Miss Eco International dahil sa maging reklamo ng national director ng Miss Peru na si Jessica Newton. Tinuloy daw ng organization ang beauty pageant kahit na may ilan sa mga kandidata nila ang nag-positive sa COVID.

Ayon sa Peruvian pageant director, pinabayaan din daw ng Miss Eco International ang mga kandidatang stranded sa Egypt dahil sa unfortunate situation.

Ikinagalit naman ng Pinoy pageant fans ang ginawa ni Jessica dahil ikinalat nito online ang isang confidential information.

Sa inilabas namang official statement ng Miss Eco International organization, sinabi nilang nasa maayos nilang pangangalaga ang mga kandidatang nagkasakit.

Wala pa ring latest update si Kelley sa social media tungkol sa kanyang lagay ngayon sa Egypt. (Ruel Mendoza)