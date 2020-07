Negative o positive? Ogie nilito ng COVID

Pinaliwanag ni OPM legend Ogie Alcasid kung bakit pansamantala siyang natahimik sa social media.

Ayon sa singer, ito’y dahil kinailangan niyang mag-isolate matapos na magpositibo sa COVID-19 rapid testing.

“I know i have been a little inactive lately. The reason is i was in isolation,” saad ni Ogie.

Noong una siyang nagpa-rapid test ay naging positive ang resulta, sumalang ulit sa testing ng magnegatibo naman ang result.