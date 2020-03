Negative ako sa COVID – Pacquiao

Inihayag ni Senador Manny Pacquiao na negatibo siya coronovirus disease (COVID-19) gamit ang Rapid Testing Kits mula sa South Korea.

“Gamit ang rapid test kit na approved sa Korea, ako po ay nag-negatibo. Hindi pa approved ng FDA dito pero yon po ang ginagamit sa Korea,” saad ni Pacquiao sa isang statement.

Ginawa ni Pacquiao ang pahayag matapos siyang abisuhan ng Barangay Dasmarinas Village sa Makati na sumailalim, kasama ang kanyang pamilya sa quarantine matapos magkaroon ng contact sa mga senador na nagpositibo sa COVID-19.

Matatandaan na naging viral ang photo kung nakasama ni Pacquiao si Senador Aquilino “Koko” Pimentel III na nagpositibo sa nasabing virus.

Pero paglilinaw ni Pacquiao, bago pa man natanggap ang liham mula sa barangay captain nilang si Rosanna Hwang, nakapagdesisyon na aniya siyang mag-home quarantine.

“Pagkatapos po ng Special Session sa Senado noong Lunes, March 23, ay hindi na po ako lumabas ng aming bahay,” paliwanag nito.

“Excited pa naman sana ako sa turn-over ng 57,600 Test Kits mula sa aking kaibigan na si Jack Ma para sa Manny Pacquiao Foundation ngunit minabuti kong manatili sa bahay,” dagdag pa niya.

Ayon sa senador, matagal na siyang hinikayat na magpa-test sa RITM ngunit wala aniya siyang nararamdaman na anumang sintomas.

“Ibang usapan na po kung meron akong kakaibang nararamdaman sa aking katawan. Once I experience symptoms, I am willing to undergo the swab testing for the sake of my family and my country, but I will go through the regular procedure,” sabi ni Pacquiao.

“Naniniwala po kasi ako na marami tayong Persons Under Investigation o PUI na dapat unahin pagdating sa testing,” sambit pa nito.

Samantala, ikinalungkot naman ni Pacquiao ang ilang mga kasamahan niya sa Senado ang nagpositibo sa virus.

Kabilang dito sina Pimentel, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Sen. Sonny Angara.

“Dahil nakasalamuha ko sila, alam ko na ako ay considered as Person Under Monitoring o PUM,” ani Pacquiao. (Dindo Matining)