Negatibong antigen test required sa Boracay worker

Sinabi ni Malay, Aklan Mayor Frolibar Bautista na maglalabas siya ng executive order (EO) kung saan kinakailangang magpresenta ng mga kawani sa Boracay ng negatibong COVID-19 antigen test bago makapasok sa isla.

Posibleng maging epektibo ang EO ngayong araw, Hulyo 30.

Magugunitang mas mura ang antigen test kumpara sa negatibong RT-PCR test result, na siya namang ire-require ni Bautista na ipakita ng mga manggagawa sa labas ng Aklan.

Binanggit ng alkalde na karamihan umano sa mga bagong kaso ng COVID-19 sa probinsya ay mga returning worker.

“We need to be sure because of the current rate of COVID-19 cases in other towns in Aklan,” dagdag niya. (Prince Golez)