NEDA aprub sa NCR alert level 1

Pabor ang National Economic and Development Authority (NEDA) na ibaba na sa alert level 1 ang Metro Manila.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni NEDA Undersecretary Rosemarie Edillo na malaking bagay para sa ekonomiya kapag nag-deescalate ang alert status sa National Capital Region.

“So, yes we want the de-escalation of the alert levels but only when it is safe to do so. Siyempre po ano, kung kami ang tatanungin talagang kailangan. Kaya mas maganda, ang gusto namin talaga na buksan. Pero, ang gusto namin is iyong safe re-opening,” ani Edillo.

Iniiwasan aniya nila na muling tumaas ang mga kaso kaya kailangan magbukas ng may kasamang pag-iingat.

“So, ang dapat talaga dito, even as we open, iyong mga kababayan natin lahat ng mga lalabas will strictlyobserve iyong health protocols para hindi tayo iyong urong-sulong ba, bukas-sara, bukas-sara kasi hindi rin maganda iyong ganoong volatility,” wika ni Edillo. (Aileen Taliping)