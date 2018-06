NEA sinita ng COA: ₱1.6B pondo saan napunta?

NASILIPAN ng mga iregularidad ng Commission on Audit (COA) ang National Electrification Administration (NEA) partikular ang unliquidated subsidy fund nito para sa ilang proyekto ng ahensiya.

Pinuna ito ng COA sa kanilang audit report sa Financial Statements ng NEA para sa Calendar Year 2017.

Batay sa audit report, umaabot sa kabuuang halaga na P1.695 bilyon ang hindi pa rin nali-liquidate ng NEA hanggang katapusan ng taong 2017 na mula sa mga inilabas na subsidy fund para sa Sitio Electrification Prog­ram (SEP), Barangay Line Enhancement Program (BLEP), Pantawid Kuryente: Katas ng VAT (PKKV), Transition Investment Support Plan-Autonomous Region for Muslim Mindanao (TISP-ARMM), Yolanda Recovery and Rehabilitation Plan (YRRP) at iba pang mga tulong pangkalamidad.

Salungat umano ito sa Section 4 ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng NEA at iba’t ibang electric cooperative (EC).

“Also, the accuracy of the subsidy fund due for liquidation as reported in the Aging Schedule of Due from NGO/Pos as of December 31, 2017 cannot be ascertained due to improper aging of subsidy fund releases to various ECs,” nakasaad sa audit report.

Dahil dito, inirekomenda ng COA na sundin ang Section 4 ng MOA sa pagitan ng NEA at mga electric cooperative.

Iginiit pa ng COA ang agarang pag-liquidate ng mga electric coope­rative sa mga ‘subsidy funded completed pro­ject’ sa pamamagitan ng pagsusumite ng lahat ng kinakailangang liquidation documents katulad ng Accounting of Funds na may mga supporting document para ma-validate ito.

Batay pa sa liham na ipinadala ng COA sa pamunuan ng NEA, hiniling nito kay NEA Administrator Edgardo Masongsong na ipatupad ang kanilang mga rekomendasyon na nakapaloob sa audit report at ipagbigay alam sa COA ang kung ang mga ginawang aksyon ng ahensiya sa loob ng 60 araw matapos itong matanggap.