NDRRMC: 15 todas, 10 nawawala kay `Jolina’

LABINLIMA ang napabalitang namatay sa paghagupit ng bagyong Jolina nitong linggo, habang 10 naman ang sinabing nawawala, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC).

Sa tala ng NDRRMC, sa 15 na naireport na namatay, isa pa lang ang kanilang nakumpirma. Sa 10 naman na nawawala, 7 ang kumpirmado. Nasa 20 katao naman ang sugatan.

Naapektuhan ang 140,444 katao o 37,022 na pamilya sa 891 barangays sa Region 3; Calabarzon; Mimaropa; Regions 5, 6, 8, 12; at NCR.

Pumalo naman sa 19,778 displaced persons o 5,341 displaced families sa loob ng 412 evacuation centers habang aabot sa 9,174 displaced persons o 2,351 displaced families sa laban ng evacuation centers.

May 157 na kalsada at anim na tulay ang nadadaanan na sa Region 3; Calabarzon; Mimaropa; Regions 5, 6, 8; CAR; at NCR. Labingwalo naman na kalsada at isang tulay ang hindi pa rin madaanan.

Umabot sa 6,575 ang damaged houses sa CALABARZON; MIMAROPA; Regions 5, 6, at 8.

Ang taya ng NDRRMC na damage sa agrikultura ay P190,911,048.34 sa Region 3, MIMAROPA, regions 5, 6, at 8. Ang estimated cost of damage sa imprastruktura ay nasa P30,675,253, sa MIMAROPA at Regions 5 at 6. (Kiko Cueto)