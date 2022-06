NDFP peace consultant habambuhay kulong sa kasong pagpatay

Hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ng Taguig City Regional Trial Court (RTC) si National Democratic Front of the Philippines’ (NDFP) peace consultant Concha Araneta dahil sa kasong pagpatay sa isang lalaki sa Aklan halos 47 taon na ang nakararaan.

Hinatulan ni Taguig City RTC Branch 266 Judge Marivic C. Vitor si Araneta na mabilanggo ng reclusion perpetua o pagkabilanggo ng hindi bababa sa 20 taon matapos mapatunayang guilty sa pagpatay kay Metudio Inisa sa Sitio Agbanuod, Panipiason sa Madalag, Aklan noong Setyembre 18,1975.

Naaresto siya ng militar sa Iloilo noong Agosto 1, 2015 at naghain ng not guilty plea sa RTC Branch 2 sa Kalibo, Aklan noong Agosto 28, 2015. Pinayagan siya ng korte na makapagpiyansa noong 2016 at mailipat sa Taguig ang kaso noong 2019.

Naghain ng motion to withdraw ang abogado ni Araneta noong Abril 8, 2022 dahil sa kawalan ng komunikasyon dito sa nakalipas na tatlong taon.

“Considering that Araneta has not appeared before the Court since the suspension of the peace negotiations, the promulgation of the judgment was done in absentia,” ayon sa desisyon ni Vitor.

Sa rekord ng korte, nasa bahay ng kanyang bayaw si Inisa para dumalo sa kasal at pagdiriwang ng pagtatapos ng ani ng palay nang dumating ang pitong lalaki at dalawang babae na pawang mga armado at nagpakilalang miyembro ng NPA bandang ala-una ng madaling-araw noong Setyembre 18, 1975. Sinabi ng mga saksi na binaril ni Araneta sa ulo si Inisa nang hindi ito makasagot sa pagsama niya sa patrol ng Philippinde Constabulary (PC). (Betchai Julian)