NCRPO tutok sa transport strike

By Betchai Julian

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nakahanda na ang pulisya sa Metro Manila sa dalawang araw na tigil pasada ng grupong PISTON sa Lunes at Martes.

Ayon kay National Capital Regional Police Office (NCRPO) chief Director Oscar Albayalde, may sapat silang puwersa na ipupuwesto sa mga kritikal na lugar na kalimitang nagkakaroon ng insidente ng panghaharang sa mga tsuper para tumigil sa pamamasada.

“Nakipag-coordinate na po tayo sa LTFRB (Land Transportation Franchising and Regulatory Board) para tukuyin kung saan po tayo pwedeng mag-deploy ng mga pulis sa mga lugar kung saan may mga nanghaharang sa mga dri­vers na ayaw lumahok sa tigil pasada, para po hindi magkaroon ng anumang karahasan,” pahayag ni Albayalde.

Gayunman kumpiyansa si Albayalde na hindi na kakailanganin ng karagdagang pu­wersa para bantayan ang seguridad sa panahon ng transport strike.

“Sapat na po ang puwersa dito sa NCRPO para mabantayan po ang mga critical areas na pinpointed ng LTFRB,” wika pa ni Albayalde.

Isasagawa ang tigil pasada ng grupong PISTON bilang pagtutol sa modernization program ng gobyerno sa public utility vehicles (PUVs).

Nais ng gobyerno na pagretiruhin na sa kalsada ang mga luma at karagkarag na jeep subalit tutol dito ang mga driver at ope­rator dahil sa may kamahalan ang mga bagong jeep na inaalok ng gobyerno.