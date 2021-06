NCR virus case patuloy sa pagbagsak

Patuloy ang pagbaba ng mga bagong kaso ng CO­VID-19 sa National Capital Region (NCR).

Ayon sa OCTA Research Group mula Hunyo 9 hanggang 15 ay naitala ang average na 829 kaso kada araw na 13% ang ibinaba mula noong nakalipas na linggo.

Ito umano ay tumutugon sa average daily attack rate (ADAR) na 6 kada 100,000 dahilan para ilagay ang Metro Manila sa ilalim ng moderate risk classification.

Habang ang reproduction number sa NCR sa kaparehas na panahon 0.69.

“The NCR had a positivity rate of 8%, with a 35% hospital bed occupancy, 46% ICU bed occupancy, and 33% mechanical ventilator occupancy, all are within safe levels,” ayon sa OCTA. Ayon pa sa OCTA lahat ng local government units(LGUs) sa Metro Manila ay naklasipika na moderate risk at ang Navotas ang may pinakamababang ADAR sinundan ng Marikina, Caloocan at Malabon.

Ang Pateros naman ang may pinakamababang average new cases. (Juliet de Loza-Cudia)