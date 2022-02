NCR puwersahin sa alert level 1 – DOJ chief

Ipinahayag ni Department of Justice (DOJ) Secretary Menardo Guevarra ang kanyang kagustuhan na maibaba sa alert level 1 ang National Capital Region (NCR) sa darating na Marso.

Aniya, kapag nanatiling mababa o mas bumaba pa ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa ay dapat nang ibaba ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) ang alert level sa Metro Manila.

“If the metrics remain stable, if not further go down, I think the IATF may consider de-escalating the NCR by March 2022,” sabi ni Guevarra na miyembro rin ng IATF.

Dagda pa ni Guevarra, kung itataas muli ang alert level ay hindi na ito magiging produktibo sa bansa.

“What we don’t want to see is a reason to ratchet back to a higher alert level, as that will really be counter-productive,” dagdag ng kalihim.

Base sa naunang desisyon ng IATF, mananatili sa alert level 2 ang Metro Manila hanggang Pebrero 15 at mayroon nang mga nananawagan para ibaba pa ito sa alert level 1.

Samantala, inaasahan naman ng gobyerno na mas maraming Pilipino ang balik-trabaho ngayong niluwagan pa ang mga protocol laban sa COVID.

Inihayag ito ni acting Presidential Spokesperson Karlo Nograles kaugnay sa pinakahuling Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority (PSA) na tumaas ng 6.6 porsiyento o 3.27 milyong Pilipino ang walang trabaho noong Disyembre 2021.

“With alert level 2 happening in many parts of the country, mas ma-expect pa natin na `yong January, February, March and so on and so forth, especially with the opening ng turismo, we expect better numbers in the coming months of 2022,” sabi ni Nograles sa Laging Handa public briefing kahapon.

“Bagamat nung January nagkaroon tayo ng challenges. But right now, we expect more of our kababayans going back to the labor force, getting back to work again, mas marami ng kabuhayan, makapagtrabaho, employed at mas mababa ang ating underemployment, and better economic numbers generally for the country,” pahayag pa ng kalihim. (Sherrylou Nemis/Prince Golez)