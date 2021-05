NCR puwede luwagan sa Hunyo ‘wag lang itodo

Maaaring magluwag sa National Capital Region (NCR) sa sandaling matapos ang umiiral na general community quarantine with heightened restrictions sa katapusan ng buwan.

Ito ang inihayag ni Professor Guido David ng OCTA Research kasunod ng patuloy na pagmo-monitor sa sitwasyon ng COVID-19 sa Metro Manila at ilang kalapit lalawigan.

Ayon kay David, bagama’t puwedeng magluwag, hindi pa rin dapat maging kampante ang publiko dahil nananatili ang banta ng COVID-19 at mga variant na maaaring pagmulan muli ng COVID surge lalo na at hindi pa nababakunahan ang lahat ng mga tao.

“After GCQ with heightened restrictions, puwede sigurong magluwag pa tayo ng additional restrictions. Pero siyempre ayaw naman nating magluwag nang todo-todo, ayaw din nating maging kampante pa rin ‘yong mga kababayan natin dahil nandiyan pa rin ‘yong virus and nandiyan pa rin ‘yong variants, may threat pa ring mag-surge habang hindi pa tayo nakapagpabakuna ng maraming tao,” ani David.

Sa ngayon ayon kay David ay gumaganda na ang mga indikasyon sa NCR Plus bubble kaya mahalaga ang disiplina at pagtutulungan ng publiko sa gobyerno.

“Nasa moderate risk na ngayon ang buong NCR. Bumaba na siya from high risk to moderate risk and ‘yong mga hospital levels,15 out of 17 LGUs nasa safe level na, ibig sabihin bumababa na ‘yong cases sa hospitals. Lahat ng indications gumaganda,” dagdag ni David.

Mananatili ang GCQ sa NCR Plus hanggang Mayo 30. (Aileen Taliping)