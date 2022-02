NCR posibleng COVID very low risk sa Marso

MAAARI na ilagay sa ‘very low risk’ classification ang Metro Manila sa darating na Marso, ayon sa OCTA Research Group.

Sinabi ni Dr. Guido David ng OCTA, ang projections ay nagpapakita na ang mga bagong kaso ng COVID-19 ay maaaring bumaba sa 200 sa katapusan ng Pebrero mula sa kasalukuyang average na 600 na bagong kaso bawat araw.

“The magic number to achieve very low risk classification is 140 new cases per day, which seems possible by March,” ani David sa Twitter.

Sa kasalukuyan ay nasa ‘low risk’ ang National Capital Region (NCR).

Gayunpaman ay sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na nananatiling nasa moderate risk ang NCR na may ADAR na 12.22 at negatibong two-week growth rate. (Sherrylou Nemis)