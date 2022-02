NCR pinako sa alert level 2 buong Pebrero

Pinalawig ng Inter-Agency Task Force ang alert level 2 status sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng Pebrero.

Ito ang inianunsiyo ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles batay sa naging desisyon ng IATF sa alert status ng iba’t ibang lugar sa bansa kabilang na ang National Capital Region (NCR).

“The IATF retained the alert level 2 classification of the National Capital Region from February 16 to 28, 2022,” ani Nograles.

Maliban sa NCR pasok din sa alert level 2 ang 78 pang lugar kabilang ang Abra, Abayao, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain province; Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan at ilan pang lugar sa Visayas at Mindanao.

Itinaas naman ng IATF sa alert level 3 hanggang sa katapusan ng buwan ang Iloilo City, Iloilo Province, Guimaras, Zamboanga City, Davao de Oro at Davao Occidental, at South Cotabato dahil sa mataas na kaso ng COVID-19. (Aileen Taliping)