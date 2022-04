NCR ospital wow mali sa second booster

Magsasagawa ng imbestigasyon ang Department of Health (DOH) sa ulat na may pagamutan sa National Capital Region (NCR) ang umano’y nag-administer ng second COVID-19 booster shots sa mga health worker at senior citizen na hindi kabilang sa immunocompromised (ICP) population.

“The Department of Health is looking into reports that a hospital in NCR has administered second boos¬ters to frontline healthcare workers (HCWs) and senior citizens who are not immunocompromised,” ayon sa DOH.

Gayunman, nabatid sa DOH na ang pagamutan na sangkot sa isyu ay nagbigay na ng paliwanag at sinabing hindi sinasadyang na-misinterpret nila ang mga guideline na inilabas ng DOH hinggil sa naturang second booster inoculation.

Nalaman na alinsunod sa amended emergency use authorization, na inaprubahan ng Food and Drug Administration, nakasaad na ang mga senior citizen, frontline healthcare worker at ICP ay maaaring turukan ng second booster.

Nabatid na nakumpleto na ng Health Technology Assessment Council ang rekomendasyon para sa mga ICP pero nirerebisa pa nito ang para sa mga senior citizens at HCW. Habang ang pasilidad naman na kinukwestiyon ay bumalik na rin sa pag-administer ng booster shots para lamang sa mga ICP. (Juliet de Loza-Cudia)