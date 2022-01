NCR namumuro sa alert level 4

Nakaumang ang alert level 4 quarantine status sa National Capital Region (NCR) dahil sa patuloy na pagtaas ng mga naitatalang mga bagong COVID-19 cases sa rehiyon.

Sinabi kahapon ni Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque III na ikinukonsidera na ng Inter-Agency Task Force for the Ma-nagement of Emerging Infectious Disease (IATF) ang pagtataas pa ng COVID-19 alert level sa NCR, ngayong malapit nang umabot sa moderate risk ang healthcare care utilization rate sa rehiyon.

Bukod pa sa maraming health care workers ang dinadapuan ng virus.

“Madali na lang ‘yan pumalo sa moderate risk, which means 50% to 70% utilization rate. Nasa 47% to 48% na tayo sa ngayon ‘yon sa ICUs (intensive care unit) natin sa NCR,” ayon kay Duque. Sinabi pa ni Duque na nais ng pamahalaan na maiwasan ang sitwasyon kung saan mayroong sapat na bed spaces sa mga pagamutan pero wala namang sapat na healthcare workers dahil na rin sa tumataas na bilang ng mga impeksiyon sa kanilang hanay.

“‘Yon ang kinakatakutan natin. Pinaghahandaan natin ‘yan [kaya] hindi malayo ang NCR ipasya na mag-alert level 4,” ayon pa kay Duque.

Nasa alert level 3 ngayon ang NCR hanggang Enero 15, 2022 at halos 20 lugar pa sa bansa matapos nakapagtatala ng pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19 na pinanga¬ngambahan na dahil sa transmisyon ng Omicron variant. (Juliet de Loza-Cudia)