NCR namumuro sa alert level 3 – MMDA

Umaasa si Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) chairman Benhur Abalos na nalalapit na ang pagbaba patungo sa alert level 3 sa National Capital Region.

Mula ito sa datos ng OCTA Research Group na bumababa na ang reproduction number ng COVID sa Metro Manila.

“So far, maganda ang records. ‘Yong reproduction rate, ito mismo ay galing sa OCTA, from a high of 1.90 noong August 8, bumaba noong September 4 ng 1.39, and naging 1.03 noong September 22. So nakikita natin ‘yong pababa nito. Maski ‘yong growth rate na one week nag-negative na nga rin kaya maganda po ang indikasyon,” pahayag ni Abalos sa panayam ng TeleRadyo.

“Sana po by the end of this one week pa, sana po na mag-alert level 3 na po ang Metro Manila,” pagtataya ng MMDA chairman.

Nasa ilalim ngayon ng alert level 4 ang Metro Manila na matatapos sa Setyembre 30. (Mark Joven Delantar/Mia Billones)