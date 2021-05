NCR MECQ umepekto na, COVID case bumaba

Inihayag ng OCTA Research Group na bumaba na sa 0.67 ang reproduction rate ng COVID-19 sa Metro Manila, mula sa dating 0.69, ilang araw bago magtapos ang modified enhanced community quarantine (MECQ) sa rehiyon sa Mayo 14.

Ayon sa pinakahuling monitoring ng OCTA kahapon, inaasahan nila na sa numero, ang Metro Manila ay makapagtatala na lamang ng average na mas mababa sa 1,900 na bagong kaso ng sakit sa Mayo 14.

Gayundin, ang kasalukuyang average number ng virus infections sa National Capital Region (NCR) ay nasa 2,172 na lamang mula Mayo 2 hanggang Mayo 8.

“The current daily average is 61% lower compared to the peak of the surge [from] March 29 to April 4,” ayon sa OCTA.

Kaugnay nito at sinabi ng grupo na ang positivity rate o bilang ng mga positive test mula sa total COVID-19 tests ay umabot na lamang sa 14% sa Metro Manila nitong nakalipas na linggo.

Nabatid na ang average tests na isinasagawa araw-araw sa rehiyon ay nasa 23,100.

Nalaman na ang Navotas ang may pinakamababang average daily attack rate na nasa 6.74.

Sinusundan naman ito ng Malabon na may 10.46; Maynila na may 11.11; Caloocan na may 11.37, at Pasay na may 12.30. (Juliet de Loza-Cudia)